Web-дизайнер удаленно постоянно

Для постоянного сотрудничества удаленно:

web-дизайнер - опыт от 2 лет

наличие портфолио обязательно

желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках

Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.

Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру

В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

График гибкий по согласованию.

Студия http://alfa-vit.ru/

дизайн сайта студии - не показатель наших ожиданий по уровню дизайнера )

UPD

интересует именно з/платная схема а не гонорары попроектно

на таковые я всегда могу выбрать человека по тендеру