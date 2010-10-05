Агентство по созданию бизнеса приглашает к сотруд.

Агентство по созданию бизнеса «Наше Небо Project» приглашает к сотрудничеству профессионалов в следующих отраслях:

-Дизайн сайтов

-Полиграфический дизайн

-Логотипы

-Интерьеры

-Фирменный стиль

-Баннеры

-Наружная реклама

-Дизайн упаковки

-Технический дизайн

-Интерфейсы

-Промышленный дизайн

-Ландшафтный дизайн

-Презентации

-Дизайн выставочных стендов

-Разработка шрифтов

-Картография

-Рисунки и иллюстрации

-Векторная графика

-Анимация

-2D Персонажи

-Хенд-мейд

-Иконки

-3D Персонажи

-3D Иллюстрации

-Живопись

-Комиксы

-Пиксел-арт

-Граффити

-Аэрография

-Веб-программирование

-Flash/Flex-программирование

-Анимация

-Флеш-сайты

-Виртуальные туры

-PR-менеджмент

-Сбор и обработка информации

-Исследования

-Бизнес-планы

-Организация мероприятий

Количество вакантных мест не ограниченно.

Правила проведения конкурса:

1.Для участия в конкурсе необходимо прислать на временный электронный адрес ([email protected]):

-резюме (Ф.И.О, место жительства, специальность, опыт работы, образование…..)

-контактные данные ( моб. телефон, почтовый адрес)

-портфолио

-прайс-лист ( выполненный строго в формате .xls)

-фотографию.

2. конкурс проводится с момента публикации данного объявления по 8.10.10 включительно.

3. несоблюдение одного из вышеперечисленных пунктов является поводом для нерассмотрения заявки

Итоги конкурса:

1. Итоги конкурса будут подведены 10.10.10

2. По итогам конкурса Вы получите на указанный Вами почтовый адрес письменное уведомление.

3. С соискателями, прошедшими отбор, будет заключен договор об «Привлечение организациями физических лиц к выполнению работ и оказанию услуг на основе гражданско-правовых договоров» в соответствии с ТК РФ

Права и обязанности сторон после заключения гражданско–правового договора:

1.Права физического лица:

1.1 Физическое лицо, заключившее договор имеет право на получение индивидуального номера

1.2 Физическое лицо, заключившее договор имеет право на пользование ресурсами, которыми обладает наниматель

1.3 Физическое лицо, заключившее договор имеет право на юридическую консультацию по своей специальности

1.4 Физическое лицо, заключившее договор имеет право на получение вознаграждения за выполненную работу в соответствии с расценками, указанными в прайс-листе физического лица кроме случаев, обговоренных отдельно и заверенных отдельным договором.

1.5 Физическое лицо, заключившее договор имеет право на соблюдение авторских прав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»

2. Обязанности физического лица:

2.1 соблюдение условий гражданско-правового договора и дополнительных договоров, регулирующих деятельность физического лица

3. Права Юридического лица:

3.1 Юридическое лицо имеет право на: использование портфолио физического лица с полным соблюдением авторских прав физического лица.

3.2 Юридическое лицо имеет право на: отбор физических лиц под каждый заказ

3.3 Юридическое лицо имеет право на: неуведомление физического лица об изначальном бюджете заказа.

3.4 получение бесплатных консультаций от физического лица по его специальности.

4.Юридическое лицо несет ответственность за:

4.1 Выплату налогов

4.2 Обеспечение физического лица информационными ресурсами, необходимыми для выполнения заказа.

-Что Вы получаете, заключив договор с нами?

1. Право на трудовую деятельность в соответствии с уставом компании и ТК РФ

2. Для Вас работает команда промоутеров, стабильно обеспечивающая Вас работой и качественно выполненными ТЗ

3. Вы имеете доступ к самой свежей и интересной информации, относящейся к Вашей специальности

4. Имеете возможность карьерного роста, получения приоритета при отборе сотрудников для выполнения очередного заказа.

-На данный момент сайт компании находится в разработке, будет запущен сразу после формирования штата сотрудников.

-На данный момент действует временный адрес электронной почты

-На данный момент фирма проходит стадию регистрации в соответвующих инстанциях.

С уважением, Святослав Злобин, Генеральный директор проекта.