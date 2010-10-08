Веб дизайнер

Добрый день. Постоянная в Киеве или удаленная работа.

Поток работ постоянный, требуется как разработка дизайна сайтов с нуля, так и доработка существующих.

Оплата возможна по проектам, но склоняюсь к зп на определенный объем работ\времени.

Денис.