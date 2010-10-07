Дизайнер-верстальщик

Здравствуйте. Ищу дизайнера. Желательно с умением сверстать макет в html для совместного создания сайтов на CMS Joomla. От будущего партнера жду креативности в разработки макетов дизайна и желательно умения их сверстать в html-шаблон. Занятость полная. Работа исключительно над совместными проектами. Приветствую серьезный подход к работе, усидчивость, умение обсуждать с клиентом детали, способность самостоятельно оперативно решать возникающие затруднения в работе. От себя могу предложить перечисленные выше качества, а также знания photoshop, html, css, joomla. Распределение бюджета каждого проекта в завистмости от ТЗ, на договорных условиях. Исходя и определенного опыта фрилансинга могу с уверенностью утверждать что совместная работа над общими проектами намного продуктивнее одиночной.