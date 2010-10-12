Ищу веб-дизайнера в Украине на сдельную работу

Ищу веб-дизайнера на постоянную сдельную работу по Украине. Дизайнер должен обязательно проживать на территории Украины. От Вас: портфолио работ, Ваши пожелания по сотрудничеству. Не работаю с Веб-студиями, только фрилансеры. Бюджет каждой сделки от 50$ до 100$ в зависимости от Вашего уровня и сложности заказа. Готов к официальному сотрудничеству по договору. Оплата работы через банк. Большой приоритет для Полтавы, Кременчуга и Харькова. В письме обязательно телефонные контакты!!!