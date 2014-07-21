aleksey-paliy

Алексей Палий aleksey-paliy

 
36 летУкраина/Полтава
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
New Line - профессиональная команда разработчиков

Системы высокой нагрузки: социальные сети, веб-порталы, online аукционы,

интернет магазины, корпоративные сайты, промо-сайты, Landing pages;

Создание Фирменных стилей и Логотипов; Разработка иллюстраций;

Адаптивный дизайн сайтов; Дизайн приложений, интерфейсов;

Адаптивная вёрстка сайтов под все типы устройств;

Разработка мобильных приложений под Android, iOS, WinPh;

Аудит и SEO-продвижение сайтов.

Разрабатываем сайты на:

- PHP: Frameworks – Yii, Zend, CodeIgniter, Symfony;

- CMS: WordPress, Open Cart, Magento, Drupal;

- CMF Modex Revo;

- Python: Django;

- Ruby on rails;

- 1С-Битрикс;

- Java;

- Flash;

- ASP.NET;

- HTML5.0 + CSS3;

- Tw.Bootstrap;

Создание динамики с помощью:

- JavaScript;

- jQuery;

Разработка GUI-приложений:

- Qt C++, C, C#,

- .Net;

PHPJavascriptPythonWordPressДизайн сайтаAndroidiOSПриложение для AndroidDrupalMagentojQueryDjangoБитриксFlashJavaYiiRubySymfony
Портфолио
Мобильные приложения
нет отзывов
от $2000
#696
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1000
от 10 дней
#698
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $1200
от 20 дней
#766
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1000
#1539
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
#2367
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $600
#3103
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 20 дней
#3525
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4939
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 10 дней
#5505
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#5910
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $800
от 15 дней
#6128
HTML-верстка
нет отзывов
от $400
от 5 дней
#7705
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
#7816
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