Алексей Палий aleksey-paliyaleksey-paliy
Системы высокой нагрузки: социальные сети, веб-порталы, online аукционы,
интернет магазины, корпоративные сайты, промо-сайты, Landing pages;
Создание Фирменных стилей и Логотипов; Разработка иллюстраций;
Адаптивный дизайн сайтов; Дизайн приложений, интерфейсов;
Адаптивная вёрстка сайтов под все типы устройств;
Разработка мобильных приложений под Android, iOS, WinPh;
Аудит и SEO-продвижение сайтов.
Разрабатываем сайты на:
- PHP: Frameworks – Yii, Zend, CodeIgniter, Symfony;
- CMS: WordPress, Open Cart, Magento, Drupal;
- CMF Modex Revo;
- Python: Django;
- Ruby on rails;
- 1С-Битрикс;
- Java;
- Flash;
- ASP.NET;
- HTML5.0 + CSS3;
- Tw.Bootstrap;
Создание динамики с помощью:
- JavaScript;
- jQuery;
Разработка GUI-приложений:
- Qt C++, C, C#,
- .Net;
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