Требуется веб-дизайнер из Волгограда

Требуется грамотный дизайне, для оформление групп ВКонтакте. Работа на постоянной основе, в среднем за оформление одной группы я плачу около 300-400р. Портфолио работ: http://seo-vk.ru/index.php?name=pages&file=gallery Если вы умеете рисовать так же красиво, ярко и профессионально, то ...