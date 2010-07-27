Goloum

Руслан Любимов Goloum

 
40 летРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта
Отличная продолжительная работа, все четко поставлено и сделано! рекомендую Руслана как хорошего заказчика! +10!
В работе Дмитрий, отзывчивый, оперативно решает задачи, можно быть уверенным в его помощи. Уверенно продолжаем работать и по другим проектам. Рекомендую
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