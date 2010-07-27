Необходимо доработать/до программировать сайт, в связи с "исчезновением" веб-лансера.
Прочее3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Необходимо доработать/до программировать сайт, в связи с "исчезновением" веб-лансера.
Дизайн есть, надо сделать сайт на CMS к примеру Друпал, Джомла - в общем известные бесплатные, необходим модуль Галерея, в целом 5-6 страниц, в разделе услуги еще 4 под-странички
Требуется Веб-Дизайнер с портфолио. ВАЖНОЕ условие - проживание в Волгограде - будет обязательно встреча.
Ищу надежного и опытного дизайнера. Мы занимаем изготовлением пластиковых карт, и наш дизайнер не всегда справляется.
Требуется перенести сайт на другой хостинг, с тестированием работы CMS, CMS - старенькая