Дизайнер во всех проявлениях (СПб)

Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана. Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити, т.к. часть дизайна придется ...
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Требуются дизайнер сайтов, полиграфии, фирменного стиля и тд на удаленную работу. Проживание в СПб будет Вашим преимуществом.
Требования:
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков
2. Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт приветствуется.
3. Быть регулярно на связи.
Оплата
1. Сдельная, затем возможен перевод на З/П.
Конкретные предложения ждем на почту web{@}your-ra.ru
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