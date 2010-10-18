Требуется дизайнер на постоянную работу

Требуется грамотный дизайне, для оформление групп ВКонтакте.

Работа на постоянной основе, в среднем за оформление одной группы я плачу около 300-400р.

Портфолио работ: http://seo-vk.ru/index.php?name=pages&file=gallery

Если вы умеете рисовать так же красиво, ярко и профессионально, то жду вас в своей команде.