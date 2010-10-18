Требуется дизайнер на постоянную работу

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Требуется грамотный дизайне, для оформление групп ВКонтакте.

Работа на постоянной основе, в среднем за оформление одной группы я плачу около 300-400р.

Портфолио работ: http://seo-vk.ru/index.php?name=pages&file=gallery

Если вы умеете рисовать так же красиво, ярко и профессионально, то жду вас в своей команде.

13 лет назад
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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