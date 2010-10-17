Нашей дизайн-студии нужен толковый веб-дизайнер. В нашем представлении это человек, который любит проектировать и создавать сайты, делает одновременно функциональный и привлекательный дизайн.

Почему талантам стоит идти в Студию Борового:

— Мы разрабатываем сайты на самом высоком в Беларуси уровне;

— Мы работаем с крупнейшими брендами и предприятиями Беларуси, которые постоянно ставят перед нами сложные и интересные задачи;

— Каждый проект, каждую задачу мы решаем индивидуально, постоянно придумываем и внедряем технологические новинки;

— Возможность постоянного проф. роста. Работа в сильнейшем дизайн-отделе в Беларуси. Всегда можно посоветоваться с коллегами, обсудить и найти лучшее решение;

— Реальные сроки. Нет «спортивного» дизайна на время. Для задач отводиться столько времени, сколько необходимо для ее качественного решения;

— Грамотный арт-директинг.

Если вам это близко — напишите на [email protected], приложив примеры работ и краткое резюме без архивов, в теме письма укажите «дизайнер». У нас команда отличных профессионалов и просто замечательных людей, и нам не хватает именно вас!