Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана. Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити, т.к. часть дизайна придется ...
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Нашей дизайн-студии нужен толковый веб-дизайнер. В нашем представлении это человек, который любит проектировать и создавать сайты, делает одновременно функциональный и привлекательный дизайн.
Почему талантам стоит идти в Студию Борового:
— Мы разрабатываем сайты на самом высоком в Беларуси уровне;
— Мы работаем с крупнейшими брендами и предприятиями Беларуси, которые постоянно ставят перед нами сложные и интересные задачи;
— Каждый проект, каждую задачу мы решаем индивидуально, постоянно придумываем и внедряем технологические новинки;
— Возможность постоянного проф. роста. Работа в сильнейшем дизайн-отделе в Беларуси. Всегда можно посоветоваться с коллегами, обсудить и найти лучшее решение;
— Реальные сроки. Нет «спортивного» дизайна на время. Для задач отводиться столько времени, сколько необходимо для ее качественного решения;
— Грамотный арт-директинг.
Если вам это близко — напишите на [email protected], приложив примеры работ и краткое резюме без архивов, в теме письма укажите «дизайнер». У нас команда отличных профессионалов и просто замечательных людей, и нам не хватает именно вас!
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