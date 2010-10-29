Нужен специалист по Drupal

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по Drupal для постоянных консультаций. Оплата вебмани.

Drupal
13 лет назад
vvleff
88 летИталия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер-верстальщик, г. Москва

    $1200

    1)Создание сайтов, в основном интернет-магазинов на платформе InSales (если знаете HTML и CCS - этого хватит чтобы в ней разобраться) 2)Наполнение ассортиментом 1 интернет-магазина, обновление товарных позиций. Предпочтение отдается кандидатам с лучшими навыками дизайна. Желательно, но не критично: 1)Знание ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер в штат

    $2500

    Требуется дизайнер в штат. (Удаленно _не нужно_, писать бессмысленно, будем отказывать, как некорректно поданная заявка. Соискатель должен проживать в Санкт-Петербурге) Основное направление: дизайн интерфейсов Желательно обладать навыками тех.дизайна. г. Санкт-Петербург, м. Восстания. Работа в офисе с 12:00-20:00 пятидневка. (возможно ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер, программист

    $10000

    Здравствуйте. Я собираю команду из двух человек для реализации нечастых проектов: Web-дизайнер: Умение хорошо рисовать желательно знание вёрстки девушка. В заявку приложите: рисунок или дизайн сайта, которым гордитесь. Программист: знания PHP, MySQL мужчина. В заявку приложите: кусок кода, которым гордитесь. Требования ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчики VIP сайтов

    $500

    Занимаемся разработкой сайтов, для перспективных фирм, требуются новые кадры. Требование: опыт работы в web-сфере, высшее образование. Пример сайтов: http://dosug4drug.ru

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический дизайнер/Дизайнер сайтов

    Место жительства: Санкт-Петербург Занятость: Полный рабочий день Тестовый период: 2 месяца ЗП от 35 000 руб. до 40 000 руб. Требования: Опыт работы 1.5 года Отличное знание Photoshop Опыть работы в веб-дизайне, отрисовке интверфейсов. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер во всех проявлениях (СПб)

    Требуются дизайнер сайтов, полиграфии, фирменного стиля и тд на удаленную работу. Проживание в СПб будет Вашим преимуществом. Требования: 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков 2. Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт приветствуется. 3. Быть регулярно на связи. Оплата 1. Сдельная, затем возможен ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер блогов

    На постоянную работу требуется дизайнер блогов (только .psd, без верстки). Цена за один шаблон $100-$150. Необходим человек, знающий толк в типографии и удобстве, так как блоги - это в первую очередь информация Ориентировочный объем работ - ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер на постоянную работу

    Требуется грамотный дизайне, для оформление групп ВКонтакте. Работа на постоянной основе, в среднем за оформление одной группы я плачу около 300-400р. Портфолио работ: http://seo-vk.ru/index.php?name=pages&amp;file=gallery Если вы умеете рисовать так же красиво, ярко и профессионально, то ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад