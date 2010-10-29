Дизайнер-верстальщик, г. Москва

Требуется очень хороший специалист по юзабилити... пишите в аську: 359(тире)346(тире)740
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Создание сайтов, в основном интернет-магазинов на платформе InSales (если знаете HTML и CCS - этого хватит чтобы в ней разобраться)
2)Наполнение ассортиментом 1 интернет-магазина, обновление товарных позиций.
Предпочтение отдается кандидатам с лучшими навыками дизайна.
Желательно, но не критично:
1)Знание java/actionscript
2)Знание основ SEO (биржи статей/линков)
Работа в отдельном офисе, рядом с метро Автозаводская, г. Москва
Возможно получение задачи в офисе, выполнение - дома, отчет в офисе.
Испытательный срок - 1 месяц, з/п на период испытательного срока от 15 до 25 т.р, возможна частичная выдача з/п в течение месяца.
Официальное оформление по ТК или ТД.
Рабочий день, условия работы, з/п обсуждаются при личном общении.
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