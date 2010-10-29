Дизайнер-верстальщик, г. Москва

1)Создание сайтов, в основном интернет-магазинов на платформе InSales (если знаете HTML и CCS - этого хватит чтобы в ней разобраться)

2)Наполнение ассортиментом 1 интернет-магазина, обновление товарных позиций.

Предпочтение отдается кандидатам с лучшими навыками дизайна.

Желательно, но не критично:

1)Знание java/actionscript

2)Знание основ SEO (биржи статей/линков)

Работа в отдельном офисе, рядом с метро Автозаводская, г. Москва

Возможно получение задачи в офисе, выполнение - дома, отчет в офисе.

Испытательный срок - 1 месяц, з/п на период испытательного срока от 15 до 25 т.р, возможна частичная выдача з/п в течение месяца.

Официальное оформление по ТК или ТД.

Рабочий день, условия работы, з/п обсуждаются при личном общении.