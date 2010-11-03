Профессионалы в команду

Доброго времени суток! Я руковожу командой разработчиков сайтов (программисты, верстальщики, дизайнеры). Заказов много, сами не справляемся и сейчас нам нужны дизайнер сайтов и иллюстратор. Нам нужны очень профессиональные люди, не только с хорошим портфолио, но и желанием развивать свои ...