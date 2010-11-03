Профессионалы в команду

Компании Артокс требуется опытный дизайнер сайтов для работы по развитию собственных проектов relax.by, dom.by и artox-media.by. Требование: само собой разумеющееся умение рисовать кнопочки, иконки и прочие красивости, желание развиваться в области юзабилити и интерфейсного дизайна. Мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!! В нашу команду на постоянную работу приглашаются профессионалы в сферах веб-дизайна, логотипов и полиграфии. Отличное портфолио, умеренные цены, присутствие в сети каждый день, высокое качество, быстрая работа - все это вам только в плюс :) Условия обговорим при переписке. Спасибо за внимание!!
- Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Я руковожу командой разработчиков сайтов (программисты, верстальщики, дизайнеры). Заказов много, сами не справляемся и сейчас нам нужны дизайнер сайтов и иллюстратор. Нам нужны очень профессиональные люди, не только с хорошим портфолио, но и желанием развивать свои ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу сделать Вам бизнес-предложение. Дело в том, что у нас есть профессиональная команда менеджеров и PR-щиков. А также своя база клиентов, проекты которых мы размещали на этом сайте для Вас. На ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по Drupal для постоянных консультаций. Оплата вебмани.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1200
1)Создание сайтов, в основном интернет-магазинов на платформе InSales (если знаете HTML и CCS - этого хватит чтобы в ней разобраться) 2)Наполнение ассортиментом 1 интернет-магазина, обновление товарных позиций. Предпочтение отдается кандидатам с лучшими навыками дизайна. Желательно, но не критично: 1)Знание ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется очень хороший специалист по юзабилити... пишите в аську: 359(тире)346(тире)740Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется дизайнер в штат. (Удаленно _не нужно_, писать бессмысленно, будем отказывать, как некорректно поданная заявка. Соискатель должен проживать в Санкт-Петербурге) Основное направление: дизайн интерфейсов Желательно обладать навыками тех.дизайна. г. Санкт-Петербург, м. Восстания. Работа в офисе с 12:00-20:00 пятидневка. (возможно ...Закрыт13 лет назад
- $10000
Здравствуйте. Я собираю команду из двух человек для реализации нечастых проектов: Web-дизайнер: Умение хорошо рисовать желательно знание вёрстки девушка. В заявку приложите: рисунок или дизайн сайта, которым гордитесь. Программист: знания PHP, MySQL мужчина. В заявку приложите: кусок кода, которым гордитесь. Требования ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Занимаемся разработкой сайтов, для перспективных фирм, требуются новые кадры. Требование: опыт работы в web-сфере, высшее образование. Пример сайтов: http://dosug4drug.ruДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Место жительства: Санкт-Петербург Занятость: Полный рабочий день Тестовый период: 2 месяца ЗП от 35 000 руб. до 40 000 руб. Требования: Опыт работы 1.5 года Отличное знание Photoshop Опыть работы в веб-дизайне, отрисовке интверфейсов. ...Закрыт13 лет назад