Добрый день. Нужен дизайнер в офис на полный день. Основные обязанности поддерка существующего сайта (http://leboutique.com.ua), обработка фото и немного рекламной продукции.
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В крупную компанию на вакантную должность требуется Дизайнер-верстальщик. Полная занятость. Работа в офисе.
Требования к кандидатам:
* М, 22 – 30 лет;
* опыт работы в направлении дизайна и верстки сайтов от 1 года;
* отличные навыки работы в HTML-коде, свободное владение графическими пакетами;
* ориентация на работу, аккуратность, педантичность, креативность, хорошие дизайнерские способности, творческий подход к решению задач;
Компания предоставляет:
* возможности работы в лидирующей компании;
* достойный уровень заработной платы;
* перспективы профессионального роста;
* развитие в команде профессионалов и единомышленников.
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