Нужет дизайнер в компанию Ле бутик

$800
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Добрый день. Нужен дизайнер в офис на полный день. Основные обязанности поддерка существующего сайта (http://leboutique.com.ua), обработка фото и немного рекламной продукции.

13 лет назад
shrikes
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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