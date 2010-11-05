Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок529 просмотров
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Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ.

1. владение фотошопом и пр на высшем уровне

2. владение рисунком от руки, планшетом

3. владение вектором

4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках

5. ответственность, пунктуальность

укажите:

1. сред. стоимость за 1глав+2доп.

2. средний срок создания дизайна

3. skype

хорошему дизайнеру – постоянные заказы

13 лет назад
webdep
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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