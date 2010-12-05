webdep

Михаил webdep

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Написать парсер

    Написать программу парсер для Webasyst. С отключением товаров, с обновлением цены. Парсер не с ветрины а из csv/xls. Только люди с опытом. Указывайте опыт и скайп.

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вебасист webasyst

    $100

    Есть: графика (футер, шапка, шапки модулей) нужно: 1. подобрать нутрянку (стили цвета шрифты) 2. сверстать и установить от вас: 1. стоимость за работу (срок 1-2дня) 2. ссылки на работы на вебасисте (оналайн) 3. ...

    Webasyst
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение магазина

    Оптимизация + продвижение белыми методами без покупки ссылок магазин на шоп-скрипт специалист: - ответственный - адекватный - может подобрать слова по умному - может составить смету (по словам итп) и всё объяснить

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка

    Срочно! нужен иллюстратор-художник владеющий фотоколлажём и отрисовкой сделать коллаж и отрисовать из него рисунок или сразу нарисовать рисунок фотошоп на высшем уровне пишите скайп

    Photoshop
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин

    Нужно сделать магазин бытовой техники предлагайте кмс с примерами + ссылки на подобные разработанные вами магазины

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ. 1. владение фотошопом и пр на высшем уровне 2. владение рисунком от руки, планшетом 3. владение вектором 4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках ...

    Дизайн сайтаPhotoshop
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад