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Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ. 1. владение фотошопом и пр на высшем уровне 2. владение рисунком от руки, планшетом 3. владение вектором 4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад