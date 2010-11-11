Требуется дизайнер для выполнения разовых работ.

Компания Металл- СК приглашает на работу Веб-Дизайнера в штат. Гарантируем своевременную оплату труда и интересную плодотворную работу. Требования: Наличие портфолио Обязательное знание и умение по верстке интернет страниц CSS‚ DIV. Профессиональное умение работы с изображениями - Abobe Photoshop‚ Abobe Ilustrator Высокая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz.
Жду Ваших предложений.
ICQ: 345333895
Email: [email protected]
- Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем доброго дня!! В нашу команду на постоянную работу приглашаются профессионалы в сферах веб-дизайна, логотипов и полиграфии. Отличное портфолио, умеренные цены, присутствие в сети каждый день, высокое качество, быстрая работа - все это вам только ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, господа фрилансеры. :) Ищем веб-дизайнера в команду. Рассматриваются абсолютно все кандидатуры, включая фрилансеров без опыта и портфолио. Так что у новичков есть отличная возможность. ;) Главное требование - желание сотрудничать и учиться в ходе работы. Мы ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Для периодической работы в РА требуется web-дизайнер. Перечень обязанностей: 1. Создание концепций визуального ряда рекламируемого продукта. 2. Разработка промо-сайтов для новых продуктов. 3. Адаптация текущего дизайна сайта на ярких промо-страницах под рекламные кампании. Требование к кандидату: - полиграфическое ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуються дизайнеры для переделки сайтов. Регулярные заказы, работа не разовая. Возможно постоянное сотруничество. Приветствуется креатив!!Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется Web Дизайнер для работы в команде. г.Вологда График работы – с 10 до 18 (Полный рабочий день) З/П от 15 000 рублей Резюме на почту [email protected]Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые коллеги. Ищу себе напарника (напарницу) для совместной работы. Требуется начинающий дизайнер но с хорошим портфолио. Оплата проектная, т.е. есть заказ - работаем. Стоимость дизайна от 10 до 200$ в зависимости от пожелания заказчика. Кого ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ. 1. владение фотошопом и пр на высшем уровне 2. владение рисунком от руки, планшетом 3. владение вектором 4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
В крупную компанию на вакантную должность требуется Дизайнер-верстальщик. Полная занятость. Работа в офисе. Требования к кандидатам: * М, 22 – 30 лет; * опыт работы в направлении дизайна и верстки сайтов от 1 года; * отличные навыки работы в ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $800
Добрый день. Нужен дизайнер в офис на полный день. Основные обязанности поддерка существующего сайта (http://leboutique.com.ua), обработка фото и немного рекламной продукции.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад