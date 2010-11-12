CMS DataLifeEngine Создать модуль блокирующий доступ к контенту сайта и разрезающий его только после отправки СМС сообщения на указанный номер. http://igrigri.tk/ - сайт где надо сделать http://www.fullagames.tk/ - пример реализации Описание: 1. Пользователь нажимает на кнопку скачать приложение 2. Пользователя перенаправляет ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать интернет-магазин для продажи шин на основе магазина prestashop или если есть варианты получше преложите свой. От Вас требуется: - выбрать платформу для созадния сайта; - срок запуска рабочего сайта (возможно его еще придеся дорабатывать); ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо web приложение которое производит запись звука приблизительно как на сайте http://www.voicecards.ru/create/ и сохранить в базу. Так же желательно немного обрезать в начале или в конце перед сохранением. Оставляя предложение сообщите: - реализация (с помощью каких технологий будет реализовано); - ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо произвести перевод всей информации с сайта aznur.by на английский язык.Переводы28 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо произвести продвижение сайта http://aznur.by в поисковом рейтинге. Сайт должен отображаться на первой странице результатов поиска.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин по продаже автомобильных запчастей. Все подробности в ТЗ. При составлении заявок попрошу Вас: Разделить цену на следующие показатели: - Дизайн+верстка - Создание логотипа (концепция определена надо только отривосвать) - Создание функционала магазина без учета верстки и дизайна ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нобходимо: 1. Сделать дизайн сайта по аналогии с http://aznur.az/. 2. Сверстать его для Joomla. Жду ваших предложений по цене и срокам. Предложение оставлять по каждому пункту отдельно. Наличие парфолио приветствуется. C Уважением Николай.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz. Жду Ваших предложений. ICQ: 345333895 Email: [email protected]Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz. Жду Ваших предложений. ICQ: 345333895 Email: [email protected]Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад