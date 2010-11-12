Необходимо web приложение которое производит запись звука приблизительно как на сайте http://www.voicecards.ru/create/ и сохранить в базу. Так же желательно немного обрезать в начале или в конце перед сохранением. Оставляя предложение сообщите: - реализация (с помощью каких технологий будет реализовано); - ...