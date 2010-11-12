nickay

Николай nickay

 
42 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SMS замок для контента

    CMS DataLifeEngine Создать модуль блокирующий доступ к контенту сайта и разрезающий его только после отправки СМС сообщения на указанный номер. http://igrigri.tk/ - сайт где надо сделать http://www.fullagames.tk/ - пример реализации Описание: 1. Пользователь нажимает на кнопку скачать приложение 2. Пользователя перенаправляет ...

    DLE
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин для продажи шин.

    Нужно создать интернет-магазин для продажи шин на основе магазина prestashop или если есть варианты получше преложите свой. От Вас требуется: - выбрать платформу для созадния сайта; - срок запуска рабочего сайта (возможно его еще придеся дорабатывать); ...

    Prestashop
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запись звука с микрофона и сохранение в базу.

    Необходимо web приложение которое производит запись звука приблизительно как на сайте http://www.voicecards.ru/create/ и сохранить в базу. Так же желательно немного обрезать в начале или в конце перед сохранением. Оставляя предложение сообщите: - реализация (с помощью каких технологий будет реализовано); - ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин автозапчастей

    Необходимо разработать интернет магазин по продаже автомобильных запчастей. Все подробности в ТЗ. При составлении заявок попрошу Вас: Разделить цену на следующие показатели: - Дизайн+верстка - Создание логотипа (концепция определена надо только отривосвать) - Создание функционала магазина без учета верстки и дизайна ...

    Логотип для сайта
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона для Joomla

    Нобходимо: 1. Сделать дизайн сайта по аналогии с http://aznur.az/. 2. Сверстать его для Joomla. Жду ваших предложений по цене и срокам. Предложение оставлять по каждому пункту отдельно. Наличие парфолио приветствуется. C Уважением Николай.

    Дизайн сайтаJoomlaВерстка шаблона
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер для выполнения разовых работ.

    Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz. Жду Ваших предложений. ICQ: 345333895 Email: [email protected]

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz. Жду Ваших предложений. ICQ: 345333895 Email: [email protected]

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Разработка дизайна сайта
Николай отличный заказчик) чёткое тз сильно помогло в процессе работы, своевременная оплата надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Профессиональный дизайнер, оставил приятное впечатление при работе. Задание было выполнено точно и в срок. На все предложения реагировал быстро. Мыслит креативно, вностит свои предложения во время работы. Рекомендую !!!
Ответный отзыв