nchnchnch

Владислав Митяшин nchnchnch

 
50 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Компания Clean Planet Group ltd

Директор.

Профиль компании - информационные сайты в азартной тематике.

  • Контент менеджер для сайта азартной тематики

    Тематика азартная ! обязательные требования : желание работать в этой тематике. свое видение развитие ресурса (http://www.casino-rating.org) Что делать нужно будет : добавлять контент на сайт контролировать выплаты по партнеркам писать тексты и контролировать их написание заниматься внутренней оптимизацией работать с ...

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер (+ копирайтер)

    На постоянной основе (удаленно) нужен Контент менеджер для информационного портала (азартная тематика). старая версия сайта http://casino-rating.org новая версия сайта http://new.casino-rating.org требования: - продуктивность - желание создавать максимально качественный контент для людей - стабильность - наличие стабильного интернет канала - возможность общаться по Skype - ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • На постоянное сотрудничество программист django

    требования: хорошее знание HTML, верстки,SSC django от 1 года Github умение и желание работать в команде знание JS приветствуется постоянно есть задачи на django, django + верстка. также есть ряд задач на JS 2-3 часа в день вполне устроило бы ...

    HTMLDjango
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутреняя оптимизация сайта

    нужна внутренняя оптимизация сайта в том числе : отследить внутреннюю перелинковку, получив оптимальное количество ссылок на нужные страницы сделать разметку по стандарту schema.org ( про всему контенту, где это уместно) проверить , где нужно скорректировать мета теги. проверить и ...

    Верстка сайта
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    Нужно закончить с доработками данной версии сайта http://1testing.casino-rating.org и дальше нужна будет версия для мобильных

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Очень грамотно сверстать главную старницу

    Бюджет по договоренности Очень грамотно сверстать главную старницу Требования : - Seo friendly - Соблюдение стандартов W3C - Браузеры FF3+, Opera10+, Safari3+, Chrome, IE7+ - Логичный, продуманный, ручной код - Микроформаты schema.org ( ruschema.org) и microformats.org ТЗ прилагается От вас: примеры ВАШИХ ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Java программист на полный день

    Нужен профессионал на постоянную удаленную работу. 6-8 часов в день. поддержка и развитие проекта casino-rating.org/ Также приветствуется виртуозное знание JS и умение настраивать сервера. Оплата сдельная ( расписываются и оцениваются задачи – оплата по факту выполнения.) + % ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист

    Для поддержки небольшого игрового проекта требуется php программист. сотрудничество продолжительное (возможно постоянное) - оплата по проектно. есть перспективы. минусы- поначалу придется много копаться в чужом коде... знание python, приветствуется ( есть еще проекты на python) нужен единомышленник, ...

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    Нужен дизайнер - дизайн и редизайн сатов, дизайн игр. полная занятость удаленно или можем к себе пригласить ( карибский бассейн) предлагайте ваши условия и ссылка на партфолио нужна

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Django-верстка

    $150

    Требуется сверстать макет дизайна в шаблоны на Django Макеты в прикрепленном файле. Исходники макетов будут предоставлены исполнителю в PSD. Формы и дополнительные данные Django-шаблонов также будут предоставлены. Предлагайте сроки и свою цену.

    Django
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо переделать Flash-игры

    Необходимо переделать Flash-игры. Проблема в том, что исходников нету – нужно декомпилировать. Вот список того, что нам нужно: 1. Диапазон ставок регулируется с сервера. 2. Размеры выигрышей регулируется с сервера. 3. Игра должна запускаться в браузере ...

    Flash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен целевой трафик

    Для определения рентабельности клика нужно прогнать через сайт 5000 целевой аудитории. предлагайте методы и стоимость перехода. сайт (игровая тематика) casino-rating.org

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мультибраузерная верстка сайта

    $60

    Сайт: http://casino-rating.org Задача верстальщику: 1. Сейчас вменяемое отображение сайта только в браузерах Chrome, Chromium и Firefox. Нужно сделать чтобы такое же отображение было во всех браузерах (IE6,IE7,IE8,Opera 8,Opera 9, Opera 10, Safari, Konqueror, Firefox, Chrome, Chromium). За ...

    Верстка сайтаCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флешер на постоянное сотрудничество

    Требуется на долгосрочное сотрудничество флешер. Обязательно: 1. Умение хорошо оформлять. 2. Отличное знание ActionScript. 3. Умение связать флеш-программу с сервером на Java по RPC. 4. Стабильный интернет-канал. 5. Skype,ICQ. Желательно: 1. Опыт разработки Flash-игр. 2. Постоянная связь. 3. Умение работать в команде. Оплата попроектно. Желательно писать на ...

    FlashJavaActionScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка cерверной части flash игр на java

    Требуется на долгосрочное сотрудничество Java-разработчик Требования: 1. Владение ActionScript 3 2. Знание баз данных (в частности MySQL) 3. Работа с SVN-репозиториями 4. Работа с RPC 5. Желательно владение GWT 6. Примеры работ приветствуются

    MySQLFlashJavaActionScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья алгоритм MD5 для чайников.

    $15

    Нужна статья которая будет понятна обычному обывателю из которой он сможет усвоить принципы шифрования по алгоритму md5. размер статьи от 2000 до 10 000 знаков. В статье не должно быть непонятных слов , все должно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация Flash-игры

    Необходимо оптимизировать игровой слот, сделанный на флеше. Вот ссылка: http://depositfiles.com/files/brbgn8ids В архиве три скомпиленных флешки и исходник. unt1.swf - Вращается один барабан unt2.swf - Вращается два барабана unt3.swf - Вращается три барабана Untitled-1__.fla - Исходник Задача: Чтобы при 30 FPS три барабана крутились ...

    FlashActionScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Отразить flash игру во фрейме без потери контроля
Всё отлично. Чёткая постановка задач, никаких проволочек с принятием работ. Рекомендую!
Все быстро, качественно и без лишних рассуждений мне понравилось :) можно работать
Ответный отзыв
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Имя и слоган
Спасибо за продуктивный конкурс. Заказчик плотно работает с исполнителем, уточняет ТЗ. Никаких эксцессов со стороны Владислава не было. Очень легко работалось.
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Статьи по теме казино
Честный заказчик. Советую
Сделал как обещал ,я попросил немного изменить текст - все было сделано - работать можно . :))
Ответный отзыв