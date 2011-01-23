Тематика азартная ! обязательные требования : желание работать в этой тематике. свое видение развитие ресурса (http://www.casino-rating.org) Что делать нужно будет : добавлять контент на сайт контролировать выплаты по партнеркам писать тексты и контролировать их написание заниматься внутренней оптимизацией работать с ...
Компания Clean Planet Group ltd
Директор.
Профиль компании - информационные сайты в азартной тематике.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
На постоянной основе (удаленно) нужен Контент менеджер для информационного портала (азартная тематика). старая версия сайта http://casino-rating.org новая версия сайта http://new.casino-rating.org требования: - продуктивность - желание создавать максимально качественный контент для людей - стабильность - наличие стабильного интернет канала - возможность общаться по Skype - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
требования: хорошее знание HTML, верстки,SSC django от 1 года Github умение и желание работать в команде знание JS приветствуется постоянно есть задачи на django, django + верстка. также есть ряд задач на JS 2-3 часа в день вполне устроило бы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://1testing.casino-rating.org/ сайт нужно протестировать под Explorer 9 Explorer 8 Safari 4 Яндекс.Браузер Explorer 7 Safari 5 и под 1366x768 1024x768 1280x1024 1280x800 1920x1080 1600x1200 1440x900 1680x1050 1152x864 пишите подо что можете и стоимость.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет Есть игры на flash , на JS , ifame нужно их показать у себя на сайте без потери управления над игрой ( у себя показываем в iframe) нужно сверстать все это кросс браузерно ( ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужна внутренняя оптимизация сайта в том числе : отследить внутреннюю перелинковку, получив оптимальное количество ссылок на нужные страницы сделать разметку по стандарту schema.org ( про всему контенту, где это уместно) проверить , где нужно скорректировать мета теги. проверить и ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно закончить с доработками данной версии сайта http://1testing.casino-rating.org и дальше нужна будет версия для мобильныхHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Бюджет по договоренности Очень грамотно сверстать главную старницу Требования : - Seo friendly - Соблюдение стандартов W3C - Браузеры FF3+, Opera10+, Safari3+, Chrome, IE7+ - Логичный, продуманный, ручной код - Микроформаты schema.org ( ruschema.org) и microformats.org ТЗ прилагается От вас: примеры ВАШИХ ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен профессионал на постоянную удаленную работу. 6-8 часов в день. поддержка и развитие проекта casino-rating.org/ Также приветствуется виртуозное знание JS и умение настраивать сервера. Оплата сдельная ( расписываются и оцениваются задачи – оплата по факту выполнения.) + % ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Для поддержки небольшого игрового проекта требуется php программист. сотрудничество продолжительное (возможно постоянное) - оплата по проектно. есть перспективы. минусы- поначалу придется много копаться в чужом коде... знание python, приветствуется ( есть еще проекты на python) нужен единомышленник, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайнер - дизайн и редизайн сатов, дизайн игр. полная занятость удаленно или можем к себе пригласить ( карибский бассейн) предлагайте ваши условия и ссылка на партфолио нужнаДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен сео специалист (гуру) для продвижения в яндексе данного проекта http://casino -rating .org/ оплата 50 $ в месяц при текущей нагрузке (200-400) ссылок есть перспектива ростаПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется сверстать макет дизайна в шаблоны на Django Макеты в прикрепленном файле. Исходники макетов будут предоставлены исполнителю в PSD. Формы и дополнительные данные Django-шаблонов также будут предоставлены. Предлагайте сроки и свою цену.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо переделать Flash-игры. Проблема в том, что исходников нету – нужно декомпилировать. Вот список того, что нам нужно: 1. Диапазон ставок регулируется с сервера. 2. Размеры выигрышей регулируется с сервера. 3. Игра должна запускаться в браузере ...Закрыт14 лет назад
Для определения рентабельности клика нужно прогнать через сайт 5000 целевой аудитории. предлагайте методы и стоимость перехода. сайт (игровая тематика) casino-rating.orgПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $60
Сайт: http://casino-rating.org Задача верстальщику: 1. Сейчас вменяемое отображение сайта только в браузерах Chrome, Chromium и Firefox. Нужно сделать чтобы такое же отображение было во всех браузерах (IE6,IE7,IE8,Opera 8,Opera 9, Opera 10, Safari, Konqueror, Firefox, Chrome, Chromium). За ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется на долгосрочное сотрудничество флешер. Обязательно: 1. Умение хорошо оформлять. 2. Отличное знание ActionScript. 3. Умение связать флеш-программу с сервером на Java по RPC. 4. Стабильный интернет-канал. 5. Skype,ICQ. Желательно: 1. Опыт разработки Flash-игр. 2. Постоянная связь. 3. Умение работать в команде. Оплата попроектно. Желательно писать на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется на долгосрочное сотрудничество Java-разработчик Требования: 1. Владение ActionScript 3 2. Знание баз данных (в частности MySQL) 3. Работа с SVN-репозиториями 4. Работа с RPC 5. Желательно владение GWT 6. Примеры работ приветствуютсяЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужна статья которая будет понятна обычному обывателю из которой он сможет усвоить принципы шифрования по алгоритму md5. размер статьи от 2000 до 10 000 знаков. В статье не должно быть непонятных слов , все должно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо оптимизировать игровой слот, сделанный на флеше. Вот ссылка: http://depositfiles.com/files/brbgn8ids В архиве три скомпиленных флешки и исходник. unt1.swf - Вращается один барабан unt2.swf - Вращается два барабана unt3.swf - Вращается три барабана Untitled-1__.fla - Исходник Задача: Чтобы при 30 FPS три барабана крутились ...Закрыт15 лет назад