Требуется дизайнер на постоянную работу

В связи с уходом штатного дизайнера, появилась необходимость в услугах дизайнера, удаленно

Что входит в обязанности:

- Отрисовка макетов сайтов

- Отрисовка логотипов, банеров

- Html верстка

Отдадим предпочтения:

- Возраст в сервисе

- Наличие положительных отзывов и размер портфолио

По оплате труда:

- За логотип от 300 до 1000 рублей

- За макет сайта+html верстка 1000 - 2000 рублей

Обязательные требования:

- Портфолио

- Постоянное наличие на связи (Телефон, icq, scype)

- Быстрое выполнение работы. Если вы работаете над одним заказом 3-4 дня - нас такое не устроит.

- Возможность вести несколько проектов одновременно

- Умение работать в команде

Работаем в несколько этапов:

1) Даем ТЗ на макет

2) Вы предоставляете макет

3) Показываем его заказчику, вносим корректировки

4) Оплачиваем - вы высылаете макет и верстку

От вас предложения о сотрудничестве:

Сразу ссылка на портфолио, срок изготовления макетов