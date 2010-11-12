Нужен дизайнер - дизайн и редизайн сатов, дизайн игр. полная занятость удаленно или можем к себе пригласить ( карибский бассейн) предлагайте ваши условия и ссылка на партфолио нужна
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Здравствуйте,
Требуется дизайнер для длительного сотрудничества. Желательно из г. Кишинёв, Молдова.
Требование к кандидату:
- 8 часовая доступность в сети, или работа в офисе. (с 9:00ч. до 18:00ч.)
- Ответственность и пунктуальность.
- Креативность.
- Разговорный английский.
- Photoshop на высшем уровне (4 года стажа работы).
- Ссылка на портфолио нужна.
Примечание:
Нужен дизайнер который сможет делать сайты в зарубежном стиле. (США, Япония).
Знание (HTML, CSS) приветствуется.
Фиксированная заработная плата: ~ 500 - 600$.
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