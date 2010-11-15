Требуется дизайнер на долгосрочное сотрудничество

Добрый день!

В связи со значительным увеличение заказов возникла необходимость привлекать дополнительного дизайнера для создания сайтов.

СРАЗУ... все кто хочет за дизайн от 100 уе и выше просьба не беспокоить...

Требуется разработка дизайнов курортной тематики разного качества от простых из пары фоток, до сложных красочных.

Жду предложений и примеры работ. Кто заинтересует дам сразу задание на дизайн.

Примеры желательно сразу с ценой, прошу учесть, что будут постоянные заказы по 3-5, возможно до 10 штук в месяц..