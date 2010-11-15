Требуется дизайнер на долгосрочное сотрудничество

На должность требуется адекватный, ответственный человек, способный придумывать и реализовывать красивый, функциональный дизайн веб-сайта. Умеющий удивлять и не боящийся экспериментировать, способный развиваться и переступать личный догматизм. Вашим плюсом будет: знание flash, умение рисовать иллюстрации, опыт создания ...
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Добрый день!
В связи со значительным увеличение заказов возникла необходимость привлекать дополнительного дизайнера для создания сайтов.
СРАЗУ... все кто хочет за дизайн от 100 уе и выше просьба не беспокоить...
Требуется разработка дизайнов курортной тематики разного качества от простых из пары фоток, до сложных красочных.
Жду предложений и примеры работ. Кто заинтересует дам сразу задание на дизайн.
Примеры желательно сразу с ценой, прошу учесть, что будут постоянные заказы по 3-5, возможно до 10 штук в месяц..
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