Требуется веб-дизайнер контента

В связи с уходом штатного дизайнера, появилась необходимость в услугах дизайнера, удаленно Что входит в обязанности: - Отрисовка макетов сайтов - Отрисовка логотипов, банеров - Html верстка Отдадим предпочтения: - Возраст в сервисе - Наличие положительных отзывов и размер портфолио По оплате труда: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется контент-дизайнер.
Область задач — преимущественно веб.
Основная задача: Создание «каркасов» макетов.
Под «каркасом» понимается базовая стадия дизайна, которая определяет общую компоновку макета, размеры блоков, текстовую стилистику
без учета графики, эффектов, иллюстраций.
Пример «каркаса» для веб-макета главной страницы:
www.mkorolev.ru/files/frame_01.gif
К дополнительным задачам относятся:
дизайн типовых страниц второго уровня, правки уже созданных макетов, и,т,п.
Умение «рисовать» — не обязательно.
Условия:
— Испытательный срок 2-а месяца.
— Далее трудоустройство согласно ТК РФ.
Оплата:
— Первый месяц: 10 000.
— Второй месяц: 15 000.
— Третий: трудоустройство, 15 000 + 5000 (ежемесячная премия).
— Каждые полгода: переиндексация ЗП.
Более подробно об условиях работы — см. в приложении.
Все кто заинтересован, высылайте ссылки на свое портфолио, либо архивы с примерами работ на:
[email protected] + несколько слов о себе. Сюда писать — не нужно.
Претенденты с подходящим портфолио получат ответ в ближайшее время.
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