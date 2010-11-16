Требуется веб-дизайнер контента

На постоянную удаленную работу требуется контент-дизайнер.

Область задач — преимущественно веб.

Основная задача: Создание «каркасов» макетов.

Под «каркасом» понимается базовая стадия дизайна, которая определяет общую компоновку макета, размеры блоков, текстовую стилистику

без учета графики, эффектов, иллюстраций.

Пример «каркаса» для веб-макета главной страницы:

www.mkorolev.ru/files/frame_01.gif

К дополнительным задачам относятся:

дизайн типовых страниц второго уровня, правки уже созданных макетов, и,т,п.

Умение «рисовать» — не обязательно.

Условия:

— Испытательный срок 2-а месяца.

— Далее трудоустройство согласно ТК РФ.

Оплата:

— Первый месяц: 10 000.

— Второй месяц: 15 000.

— Третий: трудоустройство, 15 000 + 5000 (ежемесячная премия).

— Каждые полгода: переиндексация ЗП.

Более подробно об условиях работы — см. в приложении.

Все кто заинтересован, высылайте ссылки на свое портфолио, либо архивы с примерами работ на:

[email protected] + несколько слов о себе. Сюда писать — не нужно.

Претенденты с подходящим портфолио получат ответ в ближайшее время.