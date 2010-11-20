Молодой и перспективный дизайнер

Информационный дизайнер Мы ищем человека влюбленного в системные кнопки и выпадающие списки, понимающего, что пунктирное подчеркивание у ссылки — это не просто элемент дизайна, а указание на функциональную особенность этого элемента интерфейса. Нам нужен специалист, который уважительно ...