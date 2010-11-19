В компанию, входящую в ТОП 15 студий России, разрабатывающую красивые и качественные сайты, в связи с активным развитием приглашается сотрудник на позицию веб-дизайнера. Мы разрабатываем красивые и качественные сайты. Требования: • Любить и уметь рисовать, считать web-дизайн ...
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Для работы в студию вэб дизайна требуется дизайнер-верстальщик. Обязательно опыт работы с WordPress и наличие портфолио. Студия ориентирована на низкобюджетные проекты потому с заоблачными ценами не обращайтесь.
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