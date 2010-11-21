Web-дизайнер в офис

В компанию, входящую в ТОП 15 студий России, разрабатывающую красивые и качественные сайты, в связи с активным развитием приглашается сотрудник на позицию веб-дизайнера. Мы разрабатываем красивые и качественные сайты. Требования: • Любить и уметь рисовать, считать web-дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рекламное агентство нужен толковый дизайнер в офис.
ТОЛЬКО проживающие в Санкт-Петербурге. Удалёнка не рассматривается.
В основном на дизайн сайтов, но заказы есть разноообразные, от листовок до упаковок и фирменных стилей.
ТРЕБОВАНИЯ:
- УВЕРЕННОЕ знание программ: Photoshop, Flash, Illustrator, CorelDraw.
- Знание AS 2.0 (Интерактивные баннеры, презентации, сайты)
- Высокая скорость работы.
- Внимание к деталям.
- Ответственность. (Умение брать ответственность на себя и выполнять поставленную задачу максимально качественно)
- Креативность.
- Коммуникабельность. (Иногда нужно общаться с клиентом напрямую(как правило по телефону), да и коллеги тоже не зомби=))
Вашим плюсом будет:
- Опыт работы с полиграфией
- Опыт в предпечатной подготовке
- Знание AS 3.0
- Знание 3D Studio MAX
- Знание InDesign
- Другие полезные знания :)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Молодой дружный коллектив.
- Работа в отделе дизайна под руководством ведущего дизайнера.
- Офис в 7 минутах пешком от м. Василеостровская.
- Рабочий график с 10-00 до 18-30, ПН-ПТ.
- Заработная плата ~20 000р. (по результатам собеседования)
- Испытательный срок 2 месяца.
- Оформление по ТК после испытательного срока.
При размещении резюме(заявки) обязательна ссылка на портфолио и, не поленитесь, напишите пару строк о себе.
Резюме прошу отправлять на e-mail ([email protected])
Портфолио предпочтительно присылать ссылками, но если нет возможности разместить портфолио в сети - присылайте архив (до 20 Мб) или ссылку на архив (если более 20 Мб).
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