Web-дизайнер в офис

В рекламное агентство нужен толковый дизайнер в офис.

ТОЛЬКО проживающие в Санкт-Петербурге. Удалёнка не рассматривается.

В основном на дизайн сайтов, но заказы есть разноообразные, от листовок до упаковок и фирменных стилей.

ТРЕБОВАНИЯ:

- УВЕРЕННОЕ знание программ: Photoshop, Flash, Illustrator, CorelDraw.

- Знание AS 2.0 (Интерактивные баннеры, презентации, сайты)

- Высокая скорость работы.

- Внимание к деталям.

- Ответственность. (Умение брать ответственность на себя и выполнять поставленную задачу максимально качественно)

- Креативность.

- Коммуникабельность. (Иногда нужно общаться с клиентом напрямую(как правило по телефону), да и коллеги тоже не зомби=))

Вашим плюсом будет:

- Опыт работы с полиграфией

- Опыт в предпечатной подготовке

- Знание AS 3.0

- Знание 3D Studio MAX

- Знание InDesign

- Другие полезные знания :)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Молодой дружный коллектив.

- Работа в отделе дизайна под руководством ведущего дизайнера.

- Офис в 7 минутах пешком от м. Василеостровская.

- Рабочий график с 10-00 до 18-30, ПН-ПТ.

- Заработная плата ~20 000р. (по результатам собеседования)

- Испытательный срок 2 месяца.

- Оформление по ТК после испытательного срока.

При размещении резюме(заявки) обязательна ссылка на портфолио и, не поленитесь, напишите пару строк о себе.

Резюме прошу отправлять на e-mail ([email protected])

Портфолио предпочтительно присылать ссылками, но если нет возможности разместить портфолио в сети - присылайте архив (до 20 Мб) или ссылку на архив (если более 20 Мб).