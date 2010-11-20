Требуется дизайнер для "схем проезда" на сайтах

Требуется для долгосрочного сотрудничества дизайнер для подготовки схем проезда размещаемых на сайтах. Карты должны быть выполняться в стили сайтов, возможно в 3D (не то чтобы 3D Max, можно и от "руки").

От Вас: примеры "схем проезда", сроки выполнения и стоимость (обязательно!).

Оплата webmoney, возможна с задержкой на неделю.

п.с. "срочных" работа пока нет, поэтому "писать" и требовать работу не нужно.