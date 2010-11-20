Требуется дизайнер для "схем проезда" на сайтах

В компанию, входящую в ТОП 15 студий России, разрабатывающую красивые и качественные сайты, в связи с активным развитием приглашается сотрудник на позицию веб-дизайнера. Мы разрабатываем красивые и качественные сайты. Требования: • Любить и уметь рисовать, считать web-дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для долгосрочного сотрудничества дизайнер для подготовки схем проезда размещаемых на сайтах. Карты должны быть выполняться в стили сайтов, возможно в 3D (не то чтобы 3D Max, можно и от "руки").
От Вас: примеры "схем проезда", сроки выполнения и стоимость (обязательно!).
Оплата webmoney, возможна с задержкой на неделю.
п.с. "срочных" работа пока нет, поэтому "писать" и требовать работу не нужно.
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