Компания Авикомп ищет профессионала в области графического дизайна в команду разработчиков, реализующую проекты для электронных СМИ. Мы проектируем современные интерактивные мультимедийные сайты и веб-приложения, позволяющие нашим клиентам-журналистам создавать максимальную добавленную стоимость к новостному контенту.

Задачи:

- разработка графики веб-проекта (по текстовому ТЗ и/или по грубым наброскам лейаутов); создание инфографики, макетов веб-страниц, элементов управления, иконок, лого проектов и др.

- участие в проектировании интерфейсов (совместно с аналитиками)

- контроль качества анимации дизайна разработчиками

Требования:

- крепкое портфолио с работами в области информационной графики

- опыт работы в области графдизайна для цифровой журналистики является преимуществом (проекты для блогов, профессиональных электронных СМИ, информационных агентств и др.)

- способность находить общий язык с членами команды и соблюдать сроки, инициативность

Условия:

- полная занятость

- трудоустройство по ТК РФ

- работа в офисе на м. Юго-Западная, 10 минут пешком от метро

- бесплатные занятия спортом (волейбол, футбол, фитнес)

- возможность профессионального и карьерного роста

- часы работы и размер заработной платы обсуждаются на собеседовании

Присылайте резюме и ссылку на портфолио по адресу [email protected] с темой "Графический дизайнер"