В компанию, входящую в ТОП 15 студий России, разрабатывающую красивые и качественные сайты, в связи с активным развитием приглашается сотрудник на позицию веб-дизайнера. Мы разрабатываем красивые и качественные сайты. Требования: • Любить и уметь рисовать, считать web-дизайн ...
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Компания Авикомп ищет профессионала в области графического дизайна в команду разработчиков, реализующую проекты для электронных СМИ. Мы проектируем современные интерактивные мультимедийные сайты и веб-приложения, позволяющие нашим клиентам-журналистам создавать максимальную добавленную стоимость к новостному контенту.
Задачи:
- разработка графики веб-проекта (по текстовому ТЗ и/или по грубым наброскам лейаутов); создание инфографики, макетов веб-страниц, элементов управления, иконок, лого проектов и др.
- участие в проектировании интерфейсов (совместно с аналитиками)
- контроль качества анимации дизайна разработчиками
Требования:
- крепкое портфолио с работами в области информационной графики
- опыт работы в области графдизайна для цифровой журналистики является преимуществом (проекты для блогов, профессиональных электронных СМИ, информационных агентств и др.)
- способность находить общий язык с членами команды и соблюдать сроки, инициативность
Условия:
- полная занятость
- трудоустройство по ТК РФ
- работа в офисе на м. Юго-Западная, 10 минут пешком от метро
- бесплатные занятия спортом (волейбол, футбол, фитнес)
- возможность профессионального и карьерного роста
- часы работы и размер заработной платы обсуждаются на собеседовании
Присылайте резюме и ссылку на портфолио по адресу [email protected] с темой "Графический дизайнер"
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