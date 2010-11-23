Требуется начинающий амбициозный дизайнер.

Информационный дизайнер Мы ищем человека влюбленного в системные кнопки и выпадающие списки, понимающего, что пунктирное подчеркивание у ссылки — это не просто элемент дизайна, а указание на функциональную особенность этого элемента интерфейса. Нам нужен специалист, который уважительно ...
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Для осуществления ряда проектов требуется начинающий дизайнер с опытом верстальщика. Цены не большие, зато постоянная работа и возможность наполнить портфолио. Подробности в личке. Спасибо.
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