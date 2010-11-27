Требуется профессиональный талантливый веб-дизайнер из Беларуси. Периодические заказы. При необходимости - возможно работать у нас в офисе. Требования: - возраст от 22 лет; - минимум 10 выполненных качественных дизайнов; - наличие времени для работы! - личные встречи в офисе; - выезд к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб дизайнер для работы на удалённой основе.
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер.Портфолио обязательно, желательно из Беларуси.Заявки оставлять в топике или писать в ЛС.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Требуется 2-5 исполнителей на постоянные проекты по дизайну сайтов. В наличие имеются разнобюджетные дизайны, поэтому хотелось бы от Вас услышать цены по тарифной сетке, которую я привожу ниже по тексту. Так же ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен дизайнер для работы на компанию удаленно. Желательно Украина, но можем рассмотреть и др.варианты. Работы очень много, поетому тот кто рисует дизайн 1 страницы сайта - день - пока! Нам нужен проффесионал в этом деле, ответственный ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для осуществления ряда проектов требуется начинающий дизайнер с опытом верстальщика. Цены не большие, зато постоянная работа и возможность наполнить портфолио. Подробности в личке. Спасибо.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Кандидат должен знать: - процедуры и другую документацию по качеству, относящиеся к его деятельности; - отличительные свойства различных семейств интернет-браузеров; - профессионально владеть пакетами графических программ, ориентированных на интернет-разработки; - владеть технологией создания и редактирования объектов интернет-рекламы (баннеры, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Постоянно требуется рисовать совсем несложные сайты. По однотипной модульной сетке. Фактически только шапка. 30$ за сайт-визитку, 50 за интернет-магазин начального уровня. Примеры покажу, начальный макет есть. Нужно уметь работать по брифу. Т.е. читаете бриф, делаете макет, после ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Компания Авикомп ищет профессионала в области графического дизайна в команду разработчиков, реализующую проекты для электронных СМИ. Мы проектируем современные интерактивные мультимедийные сайты и веб-приложения, позволяющие нашим клиентам-журналистам создавать максимальную добавленную стоимость к новостному контенту. Задачи: - разработка ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
В рекламное агентство нужен толковый дизайнер в офис. ТОЛЬКО проживающие в Санкт-Петербурге. Удалёнка не рассматривается. В основном на дизайн сайтов, но заказы есть разноообразные, от листовок до упаковок и фирменных стилей. ТРЕБОВАНИЯ: - УВЕРЕННОЕ знание программ: ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется для долгосрочного сотрудничества дизайнер для подготовки схем проезда размещаемых на сайтах. Карты должны быть выполняться в стили сайтов, возможно в 3D (не то чтобы 3D Max, можно и от "руки"). От Вас: примеры "схем проезда", ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад