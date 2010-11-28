Дизайнер+верстальщик DLE/Joomla

Ищем опытного, а можно и не очень дизайнера+верстальщика на Joomle/DLE.

Для постоянного соотрудничества. Работы много.

Цена 50 WMZ [нужно рисовать не сложные макеты и верстать их, постоянно]

Может цена покажется не большой, но это не разовая работа, а постоянная, в будущем увеличим ставку.