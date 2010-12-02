Специалист со знанием html/css

Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен работник на постоянку со знанием html и вебдизайн. От Вас требуется создавать несложные, разнообразные галерейки с контентом. Одна такая галерея будет состоять из 5 html файлов, нескольких фотографий и 4х небольших видеофайлов. Таких галерей нужно будет делать 3-4 штуки в день, 12-16 в неделю, 48-64 в месяц, по 7-8$ за каждую.
Главные критерии отбора работников: валидный аккуратный html код, кроссбраузерная верстка, умение интересно компоновать контент и баннеры на странице, базовое знание английского языка.
Более подробно можете прочесть в прикрепленном тестовом ТЗ.
Информацию о себе с выполненным тестовым ТЗ отсылать по адресу [email protected]
И уважаемые фрилансеры, не нужно:
- писать в приват;
- спамить мне на мыло урлы на «свои» мегасуперпуперкрасивые сайты. Без выполненного тестового ТЗ нам не о чем разговаривать.
С ув. Роман
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Веб-студия ищет дизайнера из Западной Украины на удалённую работу. Основные требования и условия: - CMS Joomla - опыт работы - лояльное отношение к клиентам, а не отношение "от точки до точки" - предоплата 50%, остальная оплата после сдачи проекта - креативность - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Умение быстро и качественно выполнить работу по созданию: Логотипа Баннеров (статика, flash) Все работы производятся для обновления дизайна сайта tdcompic.ruДизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Сфера деятельности компании - разработка сайтов. - Условия работы: 5/2 с 10 до 18, оформление - Комфортабельный офис - Работа в дружном коллективе - Работа в динамично развивающейся компании Возможна неполная занятость при условии выполнения поставленных задач Испытательный срок 3 месяца. Должностные ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Ищем опытного, а можно и не очень дизайнера+верстальщика на Joomle/DLE. Для постоянного соотрудничества. Работы много. Цена 50 WMZ [нужно рисовать не сложные макеты и верстать их, постоянно] Может цена покажется не большой, но это не разовая работа, а ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Ищем опытного, а можно и не очень дизайнера+верстальщика на Joomle/DLE. Для постоянного соотрудничества. Работы много. Цена 50 WMZ [нужно рисовать не сложные макеты и верстать их, постоянно] Может цена покажется не большой, но это не разовая работа, а ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен веб дизайнер для работы на удалённой основе.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер.Портфолио обязательно, желательно из Беларуси.Заявки оставлять в топике или писать в ЛС.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Требуется 2-5 исполнителей на постоянные проекты по дизайну сайтов. В наличие имеются разнобюджетные дизайны, поэтому хотелось бы от Вас услышать цены по тарифной сетке, которую я привожу ниже по тексту. Так же ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад