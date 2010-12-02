Специалист со знанием html/css

Здравствуйте.

Нужен работник на постоянку со знанием html и вебдизайн. От Вас требуется создавать несложные, разнообразные галерейки с контентом. Одна такая галерея будет состоять из 5 html файлов, нескольких фотографий и 4х небольших видеофайлов. Таких галерей нужно будет делать 3-4 штуки в день, 12-16 в неделю, 48-64 в месяц, по 7-8$ за каждую.

Главные критерии отбора работников: валидный аккуратный html код, кроссбраузерная верстка, умение интересно компоновать контент и баннеры на странице, базовое знание английского языка.

Более подробно можете прочесть в прикрепленном тестовом ТЗ.

Информацию о себе с выполненным тестовым ТЗ отсылать по адресу [email protected]

И уважаемые фрилансеры, не нужно:

- писать в приват;

- спамить мне на мыло урлы на «свои» мегасуперпуперкрасивые сайты. Без выполненного тестового ТЗ нам не о чем разговаривать.

С ув. Роман