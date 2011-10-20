Требуется профессиональный талантливый веб-дизайнер из Беларуси. Периодические заказы. При необходимости - возможно работать у нас в офисе. Требования: - возраст от 22 лет; - минимум 10 выполненных качественных дизайнов; - наличие времени для работы! - личные встречи в офисе; - выезд к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно отобразить, как структурировать, сгруппировать, мега-творчество, самостоятельное нестандартное мышление.
Главные требования: надёжность (пообещал=сделал), наличие вкуса, качественное портфолио дизайнов сайтов (делетанты не подойдут), отсутствие стереотипного мышления, стрессоустойчивость (капризничать разрешается только клиенту), сообразительность, доброжелательность (хамвству бой!).
Оплата - оклад 700$. Первый проект - оплата попроектная.
В идеале конечно хотелось бы найти человека из Караганды и чтобы он работал в офисе. Но это только мечта...
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