Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно отобразить, как структурировать, сгруппировать, мега-творчество, самостоятельное нестандартное мышление.

Главные требования: надёжность (пообещал=сделал), наличие вкуса, качественное портфолио дизайнов сайтов (делетанты не подойдут), отсутствие стереотипного мышления, стрессоустойчивость (капризничать разрешается только клиенту), сообразительность, доброжелательность (хамвству бой!).

Оплата - оклад 700$. Первый проект - оплата попроектная.

В идеале конечно хотелось бы найти человека из Караганды и чтобы он работал в офисе. Но это только мечта...