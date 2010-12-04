Веб-дизайнер в команду (Санкт-Петербург)

Здравствуйте ув. Фрилансеры!

Ищем в команду веб-дизайнера из Санкт-Петербурга, необходимо будет выполнять разовые работы по веб-дизайну.

Скидывайте контакты и ссылки на Ваше портфолио.

Выбранному исполнителю будет нужно сделать дизайн для сайта нашей команды (цена будет обговариваться с исполнителем), далее уже начнем работать.

Заказы на веб-дизайн будут в основном по 100-200$.