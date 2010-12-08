Создание и раскрутка сайтов любой сложности

Создание сайтов любой сложности (сайт визитка, корпоративный сайт, портал, интернет магазин, новостной сайт, сайты социальных сетей). Комплексная эффективная раскрутка сайта(поисковое продвижение, контекстная реклама, банерная реклама, реклама на форкмах, прогон по каталогам и доскам объявлений). А также полный анализ и юзабилити сайтов, копирайтинг.

Опыт работы более - 4 лет.

Протфолио: http://www.webpr.com.ua/content/view/3/29/

Клиентам с фриланса – скидка 10%.

По вопросам создания сайтов

(056) 785-44-99

(067) 634-78-78

ICQ : 255999167

ICQ : 422468579

Mail: [email protected]

По вопросам раскрутки сайтов

(067) 632-55-54

ICQ : 429398959

Mail: [email protected]