Требуется web-дизайнер и эксперт по Joomla (один или команда) для доработки дизайна существующего сайта www.humanenglish.com.

Необходимо:

1. Проанализировать сайт на предмет удобства использования и вынести свои предложения.

2. Доработка дизайна до профессионального уровня.

3. Реализовать предложенные идеи в Joomla.

4. Внести изменения в CSS, предложенные старым дизайнером.

Связь с нами осуществляется по Skype и одно из требований к кандидатам - доступность в Skype. Язык - английский или русский.