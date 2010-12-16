Быстрый веб-дизайнер

Компания Sciworth Labs (labs.sciworth.com) ищет быстрого веб-дизайнера со знанием вёрстки.

Быстрый дизайнер должен быть всегда на связи в рабочее время, моментально реагировать на поручения, делать работу быстро и аккуратно.

Работать можно удаленно или в нашем киевском офисе.

Задачи будут в основном такие:

— нарисовать и сверстать новую страницу или блок в заданном стиле;

— поменять что-то в уже свёрстанной странице;

— нарисовать и сверстать шаблон html-имейла;

— сделать баннер;

— создать набор несложных пиктограмм или иллюстрацию.

Требования к кандидату:

— знание HTML, CSS и хотя бы базовое представление о JavaScript;

— опыт кросс-браузерной вёрстки;

— владение графическими редакторами.

Вопросы и портфолио присылайте Дмитрию Лидер в Skype или GTalk: dmitry.leader