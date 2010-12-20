Нужны удаленные сотрудники

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок437 просмотров
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Добрый день!

Хочу набрать сотрудников для работы, так как работы много, а постоянно искать это занимает много времени.

Необходимы удаленые сотрудники для работы.

Требуется:

1. Дизайнер сайтов

2. Дизайнер логотипов

3. Программист Битрикс, Джумла и т.д.

4. Рерайтер

5. Программист

13 лет назад
mister_GFF
Артем 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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