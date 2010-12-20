Крупному интернет-проекту требуется дизайнер интерфейсов (новые сервисы, изменение существующих интерфейсов и т.д.).

Задач много, появляются постоянно. Пример задачи: сделать качественный дизайн пошаговой регистрации, используя существующий фирменный стиль (красиво сделать и расположить элементы формы, скорректировать стили шрифтов, нарисовать пиктограммы и т.д.).

Рассматриваем претендентов, имеющих соответствующее портфолио (дизайн интерфейсов).

Знание html-верстки будет плюсом (если Вы не только классный дизайнер, но и действительно хороший верстальщик - обязательно укажите это в письме в личку).

Вознаграждение и форма оплаты обсуждается с претендентом.

Огромная просьба - писать о своих навыках и портфолио максимально подробно.