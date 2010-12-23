Веб-дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок67 просмотров
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Отличная веб-студия Екатеринбурга приглашает на работу веб-дизайнера.

Задачи:

• Разработка дизайна сайтов

• Flash-анимация

• Разработка концепций оформления

• В перспективе - рост до арт-директора

Требования:

• Опыт работы веб-дизайнером не менее 2 лет, предпочтительно в веб-студии

• Знания и умение работать в Photoshop, Adobe Flash, знание основ html-вёрстки

• Приветствуется знание 3D-моделирования, умение рисовать руками

Условия работы:

• Заработная плата: 25000-40000 по результатам собеседования

• Комфортный светлый офис на Ботанике

• Качественная техника для работы

13 лет назад
juliapryakhina
Юлия 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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