Веб-дизайнер

В компанию RDM Software Group требуется вебдванольщик с чувством прекрасного. Какой же ты ... ? Ты веришь в цвета и знаешь какие эмоции они вызывают. Тебе снятся сны об эргономике и юзабилити. В конце концов ты умеешь делать дизайн, ...