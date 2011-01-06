Ищем дизайнера на постоянку

Студии нужен вменяемый, исполнительный дизайнер, проектировщик интернет магазинов, с хорошим портфолио, регулярной обратной связью, желанием поработать и СОВМЕСТНО с нами заработать. Можем сработать с командой. Неисполнительные, не умеющие ценить время и деньги, даже не пишите, ( предам Анафеме!) :-)

Стучитесь в личку и Вам ответят.

Всех с Новым годом!