Дизайнер на долговременное сотрудничество

Нужен дизайнер для создание УНИКАЛЬНЫХ макетов сайтов. От вас макет в .psd в основном это только главная страница. Сайты практически все однотипные новостные. Темы будут рода здоровье, женский журнал, мужской, спортивные сайты, новости определенных тематик и другие которые приходят мне в голову в течения месяца.

Впринцепе работ криативная и интересная. По поводу позиций в дизайне то это новости, пару блоков, место для рекламы, форма опроса, вход. По типу движков Вордпресса, ДЛЕ и Джумлы.

За каждый макет готов платить 20-40$. Заказа 2 в месяц гарантирую! Нужны качественные работы и не совсем затягивать со сроками дней 10. При работе от меня примеры сайтов по данной теме, название и разделы, от вас ДИЗАЙН!

Кому интересно, буду смотреть ваши работы в портфолио, потом общаться!