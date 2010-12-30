Web designer

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Предлагается работа

Должность: Web designer

График работы: полный день

Тип работы: постоянная

Минимальная зарплата: 600 $

Требования к кандидату

Пол: не имеет значения

Образование: не имеет значения

Опыт работы: 1-2 года

Дополнительные сведения: В IT компанию на постоянную работу требуется креативный Web-designer с опытом работы.

Основные требования:

• Опыт разработки дизайнов и верстки web сайтов, блогов WordPress etc.

• Профессиональное владение графическими пакетами ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etc.)

• Знание HTML, CSS

• Желательно знание английского на уровне Pre-Intermediate

Личные качества:

• Креативность

• Ответственность

Обязанности:

• Создание дизайнов web сайтов, блогов

• Создание баннеров, логотипов

З/п $600-$1000 (в зависимости от опыта работы, а также по результатам собеседования и выполненного тестового задания)

13 лет назад
SimpleSolutions
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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