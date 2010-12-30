Пишите сдесь цены и портфолио.... Буду выбирать дизайнера с средней ценой.... ЖДу..
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Предлагается работа
Должность: Web designer
График работы: полный день
Тип работы: постоянная
Минимальная зарплата: 600 $
Требования к кандидату
Пол: не имеет значения
Образование: не имеет значения
Опыт работы: 1-2 года
Дополнительные сведения: В IT компанию на постоянную работу требуется креативный Web-designer с опытом работы.
Основные требования:
• Опыт разработки дизайнов и верстки web сайтов, блогов WordPress etc.
• Профессиональное владение графическими пакетами ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etc.)
• Знание HTML, CSS
• Желательно знание английского на уровне Pre-Intermediate
Личные качества:
• Креативность
• Ответственность
Обязанности:
• Создание дизайнов web сайтов, блогов
• Создание баннеров, логотипов
З/п $600-$1000 (в зависимости от опыта работы, а также по результатам собеседования и выполненного тестового задания)
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