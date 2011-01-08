Нужен дизайнер удаленно

Нужен дизайнер и (или) иллюстратор на удаленную работу. +знание растового, векторного, 3д редакторов. +Часто в сети (скайп) +Страховка в проектах. Работа помощником (часовая) В общем пишите все кто что-то умеет. Но при этом не забывайте про портфолио ;)