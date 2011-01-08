Нужен дизайнер удаленно

Пишите сдесь цены и портфолио.... Буду выбирать дизайнера с средней ценой.... ЖДу..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Дизайнер сайтов .
Опыт работы. Умение работать в векторных и растровых программах обработки графики. Умение создавать красивые FLASH-анимации приветствуется.
Желательно,уметь нарисовать и сверстать шаблон для JOOMLA 1.5. Можно в паре с верстальщиков.
То есть Главное разработка красивых шаблонов для JOOMLA
Оплата по договоренности(в зависимости от сложности) за один проект.
Заявку оставляем вида:
1. Опыт работы
2. Цены за одну работу,и ссылки на портфолио
3. ICQ
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