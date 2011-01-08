Web-дизайнер/иллюстратор

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок416 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайнер и (или) иллюстратор на удаленную работу.

+знание растового, векторного, 3д редакторов.

+Часто в сети (скайп)

+Страховка в проектах. Работа помощником (часовая)

В общем пишите все кто что-то умеет. Но при этом не забывайте про портфолио ;)

13 лет назад
lesha_blin
Блинов 
31 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер на долговременное сотрудничество

    $40

    Нужен дизайнер для создание УНИКАЛЬНЫХ макетов сайтов. От вас макет в .psd в основном это только главная страница. Сайты практически все однотипные новостные. Темы будут рода здоровье, женский журнал, мужской, спортивные сайты, новости определенных тематик ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    $1000

    Основные требования: знание графического пакета Adobe Photoshop, Illustrator, Flash (желательно); опыт работы веб-дизайнером не менее года; опыт разработки интерфейсов; Умение рисовать от руки. Приветствуется: Понимание основ Usability; Знание HTML и JavaScript. Обязанности: дизайн веб-сайтов компании; дизайн элементов веб-сайта; взаимодействие с верстальщиком, project-менеджерами и программистами; разработка веб-интерфейсов и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер в офис срочно

    $1300

    Здравствуйте! Мы ищем дизайнера для постоянной работы в офисе ( Москва, ЦАО). У нас дружный коллектив и отличное начальство ))) Зарплата по итогам собеседования, ориентировочно 35-45 тыс руб/мес. Присылайте информацию о себе [email protected] , звоните 8 905 792 ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем дизайнера на постоянку

    Студии нужен вменяемый, исполнительный дизайнер, проектировщик интернет магазинов, с хорошим портфолио, регулярной обратной связью, желанием поработать и СОВМЕСТНО с нами заработать. Можем сработать с командой. Неисполнительные, не умеющие ценить время и деньги, даже не пишите, ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web designer

    $1000

    Предлагается работа Должность: Web designer График работы: полный день Тип работы: постоянная Минимальная зарплата: 600 $ Требования к кандидату Пол: не имеет значения Образование: ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются сотрудники в веб-студию.

    Здравствуйте, коллеги. В веб-студию в связи с расширением требуются следующие специалисты: 1. Специалисты по CMS - Joomla, Wordpress, Drupal, Bitrix, если хорошо умеете работать с другими - буду рад рассмотреть. 2. Веб-дизайнеры. 3. Верстальщики с навыками как обычной вёрстки, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу трех дизайнеров для постоянного сотрудничества

    Вакансия: Разыскиваются 3 дизайнера для постоянного сотрудничества. Нагрузка: по 2 макета в месяц для каждого. В проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО указать среднюю цену за главную страницу и 1 внутреннюю с обязательно приложенным примера работы среднего уровня для Вас, цену ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем ответственного дизайнера

    Здравствуйте! Нас интересует долгосрочное сотрудничество в области дизайна для системы WORKZILLA.RU Постоянно возникают те или иные задачи по сайту, по программе, по роликами итд В ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов. Регулярные заказы

    Требуется веб-дизайнер для создания дизайна сайтов на уровне TemplateMonster.com. Именно на таком уровне, не ниже! Возможны регулярные заказы и постоянное сотрудничество У вас должно быть портфолио, покажите ваши работы. Называйте цену и срок изготовления. В дальнейшем возможно на ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад