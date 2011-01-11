Дизайнер сайтов по подряду

Здравствуйте,

Нужен опытный дизайнер для создания сайтов. Качественно, красиво, оперативно. Умение работать как в фотошопе так и в кореле. Флеш будет преимуществом.

Если умеете верстать под Joomla! 1.5 то, также это будет большой плюс! Желательно дивами, но если таблицами не страшно.

Оплата по договоренности. Но в начале работы не более $100, и я думаю не менее тем же 100) В дальнейшем при плодотворном сотрудничестве возможно повышение ставки.

В заявке: опыт работы, владение программами, портфолио, контакты. Также укажите сколько макетов можете сделать за неделю, ваш часовой пояс, в какое время мск желаете работать.

ВАЖНО! Оплата сдельная по факту утверждения заказчиком. Возможны задержки связанные с утверждением/переработки и тд как обычно.

Заранее спасибо!