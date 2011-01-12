Технический дизайнер в офис Санк- Петербург

Юзабилити, сетка, подготовка макетов для верстальщика. Верстальщик очень злой.

Доработка за креативными дизайнерами, чистка и глажка макетов.

Так же необходимо знание системы работы Стива Джобса и очень мощные аналитические способности. Не обязательно ни рисунок от руки, ни иллюстраторское искусство, ВАЖНО усердие , знание сетки и способность сутками считать пиксели.

Работа в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop - в совершенстве.

От нас - вообще нормальный коллектив профессионалов. Офис большой и просторный. Чай, кофе и сахар безгранично. Метро Петроградская, Выборгская, Площадь Ленина. Адрес офиса - Пироговская набережная (Офисный центр Нобель). График работы с 12:00 и до следующего столба.