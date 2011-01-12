Технический дизайнер в офис Санк- Петербург

Нужен дизайнер для создание УНИКАЛЬНЫХ макетов сайтов. От вас макет в .psd в основном это только главная страница. Сайты практически все однотипные новостные. Темы будут рода здоровье, женский журнал, мужской, спортивные сайты, новости определенных тематик ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Юзабилити, сетка, подготовка макетов для верстальщика. Верстальщик очень злой.
Доработка за креативными дизайнерами, чистка и глажка макетов.
Так же необходимо знание системы работы Стива Джобса и очень мощные аналитические способности. Не обязательно ни рисунок от руки, ни иллюстраторское искусство, ВАЖНО усердие , знание сетки и способность сутками считать пиксели.
Работа в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop - в совершенстве.
От нас - вообще нормальный коллектив профессионалов. Офис большой и просторный. Чай, кофе и сахар безгранично. Метро Петроградская, Выборгская, Площадь Ленина. Адрес офиса - Пироговская набережная (Офисный центр Нобель). График работы с 12:00 и до следующего столба.
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