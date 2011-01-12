Требуется дизайнер

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется удаленный дизайнер. Необходимо разрабатывать дизайны для сайтов. Также есть проекты по созданию различных элементов сайта (шапок, галерей), логотипов, фавиконов и т.п.

Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу.

Обязательные качества: креативность, исполнительность, вежливость, умение работать в команде

Требования к знаниям:

- Эстетические навыки и чувство прекрасного;

- Умение работать с Adobe Photoshop и Corel Draw;

- Дизайны нужны в слоях в формате .psd;

- Наличие портфолио;

- Периодичное или постоянное присутствие в сети.

Связаться со мной можно написав на email: [email protected]

В своих заявках обязательно напишите примерные цены и сроки на разработку дизайна и укажите ссылку на портфолио. Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня дизайнерами.

Всего наилучшего!